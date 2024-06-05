Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Условий для возобновления мирного договора между Россией и Японией пока нет, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Россия не отказывается от того, чтобы возобновить диалог, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны», — сказал глава государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Обращаясь к представителю агентства Kyodo, Путин добавил, что Россия в отличие от Японии ничего не сделала для усложнения двустороннего диалога. В Москве видят ангажированность Токио в украинском кризисе, отметил президент РФ.

Путин напомнил журналистам, что Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России. Кроме того, Токио вводит антироссийские санкции и оказывает военную поддержку Украине. Российский лидер поинтересовался, является ли это хорошим условием для проведения переговоров по мирному урегулированию. Путин подчеркнул, что возникающие вопросы направлены не в адрес собеседника, а японским властям.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая 2024 года между РФ и Японией было прекращено действие соглашения по содействию ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия. Стороны подписали документ в Токио 13 октября 1993 года.

Россия, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылает Японии завуалированный сигнал о последствиях помощи Украине, написало в мае издание South China Morning Post. Создание баз позволит России лучше отслеживать действия Японии и, соответственно, США, считает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

Введение Японией антироссийских санкций — продолжение недружественной политики, которую ведёт страна вместе с Западом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.