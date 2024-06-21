Москва, 21 июня, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций Японии является очередным шагом Токио к полному разрушению отношений, сообщила 21 июня пресс-служба МИД России на своём сайте по итогам встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьёвой с директором департамента Европы МИД Японии.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Изложили японскому дипломату принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня. Отметили отсутствие признаков изменений в антироссийском курсе Токио», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало принятый правительством Японии 21 июня 24-й пакет санкций очередным шагом к полному разрушению отношений. Также МИД России предупредил японские власти, что в такой ситуации Москва продолжит реагировать максимально жёсткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами.

Также в сообщении отмечается, что глава департамента МИД РФ передала представителю МИД Японии содержание инициативы президента России Владимира Путина по Евразийской архитектуре безопасности.

Как передавало ИА Регнум, власти Японии 21 июня расширили санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине. Правительство страны внесло в них ещё 11 физлиц и 42 компании и организации.

Кроме того, Япония 21 июня ввела санкции против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио заявил, что решение принято в связи с обходом рестрикций против России.