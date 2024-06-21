Под санкции Японии попали 11 компаний из пяти стран за обход мер против РФ
Под санкции Японии попали 11 компаний из пяти стран за обход мер против России
Токио, 21 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Япония 21 июня ввела санкции в отношении организаций и частных лиц из России, а также против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио заявил, что решение принято в связи с обходом рестрикций против России.
«Правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт, а также за то, что они имеют отношение к обходу санкций, — против организаций и компаний из третьих стран введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт», — сказал он.
В качестве третьих стран Хаяси назвал 11 компаний, имеющих отношений к Китаю, Индии, ОАЭ, Казахстану и Узбекистану.
Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Япония дополнила антироссийский список санкций, включив в него ещё 12 физических и 36 юридических лиц. В перечень добавили НПО «Базальт», Объединенную судостроительную корпорацию, концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК», компании «Ангстрем», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор» и другие организации.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в своё развитие.
Санкции повлияли на Россию, но по итогам 2023 года экономика, реальные доходы населения и инвестиции выросли. Против РФ уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству важнее проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.