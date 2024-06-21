Токио, 21 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Япония 21 июня ввела санкции в отношении организаций и частных лиц из России, а также против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио заявил, что решение принято в связи с обходом рестрикций против России.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

«Правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт, а также за то, что они имеют отношение к обходу санкций, — против организаций и компаний из третьих стран введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт», — сказал он.

В качестве третьих стран Хаяси назвал 11 компаний, имеющих отношений к Китаю, Индии, ОАЭ, Казахстану и Узбекистану.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Япония дополнила антироссийский список санкций, включив в него ещё 12 физических и 36 юридических лиц. В перечень добавили НПО «Базальт», Объединенную судостроительную корпорацию, концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК», компании «Ангстрем», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор» и другие организации.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в своё развитие.

Санкции повлияли на Россию, но по итогам 2023 года экономика, реальные доходы населения и инвестиции выросли. Против РФ уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству важнее проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.