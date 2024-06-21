Токио, 21 июня, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Власти Японии расширили санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине. Правительство страны внесло в них ещё 11 физлиц и 42 компании и организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в обнародованных пополненных списках оказались секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина вместе с пятью коллегами: Эльмирой Хаймурзиной, Александром Курдюмовым, Антоном Лопатиным, Константином Мазуревским и Евгением Шевченко.

В санкционные списки добавили и главу минобразования Запорожской области Елену Шарупову.

Рестрикции в виде заморозки активов в случае их выявления японцы ввели также против гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, генерального директора АК «Микротех» Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и директора Уралвагонзавода Александра Попова.

Ограничительные меры либо заморозка активов теперь затронут «Алросу», Авиационный комплекс имени Ильюшина, АО «Туполев», Челябинский тракторный завод, Пермский пороховой завод, Ижевский электромеханический завод «Купол», Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей», компании «Микрон», «Промтехнология», «Оборонлогистика», «Миландр», ЧВК «Редут» и некоторые другие.

Экспортные ограничения касаются специальной экономической зоны «Алабуга», концерна радиостроения «Вега», «ВНИИР-Прогресс», инженерного центра «Геомир», компании «Альбатрос».

Как сообщало ИА Регнум, Япония 21 июня ввела санкции против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио заявил, что решение принято в связи с обходом рестрикций против России.

1 марта Япония дополнила антироссийский список санкций, включив в него ещё 12 физических и 36 юридических лиц.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в своё развитие.