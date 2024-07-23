Москва, 23 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Следствие рассматривает в числе возможных причин крушения вертолёта Robinson в Якутии человеческий факто, техническую неисправность и погодные условия, сообщили 23 июля в пресс-службе Восточного МСУТ СК.

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«Возможными причинами крушения вертолёта Robinson в Якутии могут быть ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятная погода», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи и криминалист завершили осмотр места крушения, где собрали образцы топлива и масла. Там же обнаружили хвостовую балку и приборную панель, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в ночь на 19 июля на территории Якутии. Около 00:40 по местному времени, когда судно находилось в 80 км от населённого пункта Чагда, сработал его аварийный радиомаяк.

Для поисковой операции подготовили воздушные суда. Однако из-за сложных метеоусловий поиск пропавшего Robinson R44II пришлось приостановить. Его обломки обнаружили 22 июля. На месте нашли тела пилота и троих пассажиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).