Якутск, 21 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Росавиация из-за сложных метеоусловий временно приостановила поиск пропавшего в Якутии вертолёта Robinson R44II, сообщила 21 июля пресс-служба ведомства.

Ладислав Карпов/ТАСС

Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший вертолёт по координатам от его аварийного радиомаяка, рассказал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

«Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 км не получилось из-за ухудшения метеоусловий. Вертолёт Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями Якутской РПСБ и медиками на борту возвращается на аэродром Маган», — написал Кореняко.

Руководитель поисково-спасательной операции и Саха (Якутского) МТУ Росавиации Олег Ворошилов в свою очередь сообщил, что 22 июля, если позволят метеоусловия, поиск в оставшемся неисследованном квадрате возобновится.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в ночь на 19 июля на территории Якутии. Около 00:40 по местному времени, когда судно находилось в 80 км от населённого пункта Чагда, сработал его аварийный радиомаяк.

Для поисковой операции подготовили воздушные суда. К расследованию подключили международный авиационный комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также начала проверку.