Якутск, 19 июля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В Якутии организовали проверку по факту происшествия с вертолётом Robinson, сообщила 19 июля в Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Bob Adams Вертолёт Robinson R44

По предварительным данным, около 00:40 по местному времени поступила информация о происшествии с вертолётом Robinson R44II в 80 км от населённого пункта Чагда. Отмечается, что на судне сработал аварийный радиомаяк. На борту вертолёта находились пилот и три пассажира. Для его поиска подготовили воздушные суда.

К расследованию подключили международный авиационный комитет.

После пропажи вертолёта с пассажирами Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля вертолёт Ми-8 разбился в Карелии во время тренировочного полёта. Борт пропал с радаров, и спасатели отправились на его поиски. Они обнаружили через несколько часов полынью и обломки вертолёта в 11 км от берега. На борту находились три члена экипажа.

Вертолёт удалось поднять со дна Онежского озера только через неделю. До этого во время его подъёма обрывались тросы, работы приходилось приостанавливать.