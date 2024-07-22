Алданский район, Якутия, 22 июля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Пропавший в Якутии вертолёт Robinson нашли разрушенным, сообщили 22 июля в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

РИА Новости/Виталий Аньков

Robinson обнаружен в ходе поисково-спасательных работ. Вертолёт полностью разрушен.

«Найдены тела пилота и трое пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, Robinson с пилотом и тремя пассажирами в ночь на 19 июля пропал на территории Якутии. Аварийный радиомаяк вертолёта сработал в 80 км от села Чагда в Алданском районе.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).