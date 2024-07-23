Москва, 23 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Закон о миграционном режиме высылки иностранцев более чем актуален и логичен в текущей ситуации в России. Такое мнение 23 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Александр Кряжев/РИА Новости

Государственная дума на заседании 23 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России. Согласно документу, иностранцы, в отношении которых введут новые режимы, не смогут менять место жительства в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, а также заключать брак.

«Необходимость принятия этого закона является очевидной. Закон более чем актуален и логичен в сложившейся ситуации. В России существует множество проблем, связанных с мигрантами, а принятие этого закона поможет решить их. Введение контрольных функций в рамках этого закона является правильным шагом, так как это позволит более эффективно регулировать проблемы, связанные с мигрантами. Однако есть риск, что механизмы контроля могут стать коррупционными. Надеюсь, что этого не случится и уже продуманы меры, чтобы избежать подобного развития событий. От этого будет зависеть действенность закона», — отметил Денисов.

По его словам, в целом принятие этого закона воспринимается очень позитивно. Закон не только не ограничивает и не нарушает права мигрантов, но и помогает упорядочить проблему с мигрантами, а также оптимизировать и гармонизировать данную сферу.

Как передавало ИА Регнум, депутаты приняли данный законопроект единогласно. Изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В пояснительной записке отмечается, что нововведение должно сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранцев в суды.

МВД подготовило проект закона, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России. Сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В их числе нарушение закона о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, отдельные нарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции и другие деяния. Законопроект предлагает ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП, многие из них направлены на охрану общественного порядка и безопасности. Документ обеспечит оперативную высылку из страны иностранцев, проявляющих противоправную активность.

Президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Как отмечал глава государства, для жизни и работы в страну должны приезжать только те, кто уважает традиции, историю и русский язык.