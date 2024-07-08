Москва, 8 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. МВД подготовило проект закона, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России, сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/Максим Блинов

В МВД напомнили, что сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В их числе — нарушение закона о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, отдельные нарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции и ряд других деяний.

«Законопроект предлагает ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, многие из которых направлены на охрану общественного порядка и безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — заявили в ведомстве.

Существующие механизмы позволяют правоохранителям отправить виновных в подобных деяниях мигрантов за пределы России, но для этого требуются дополнительные процедуры, такие как вынесение решений о неразрешении въезда, отдельного решения о депортации.

В ведомстве уверены, что новый законопроект обеспечит оперативную высылку из страны иностранцев, проявляющих противоправную активность.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Госдуму внесли законопроект, который предлагает конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Законопроект предлагает распространить конфискацию имущества на статью 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов позднее прокомментировал ИА Регнум законопроект о конфискации денежных средств за нелегальную миграцию. По его словам, такая мера поможет снизить уровень таких преступлений.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук в июне заявил, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По его словам, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Госдуму.

Российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике, отметил в апреле президент России Владимир Путин. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы. Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом.