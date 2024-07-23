Москва, 23 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Государственная дума на заседании 23 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России.

Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В отношении мигрантов, не имеющих права на законное пребывание в стране, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать режим высылки. В частности, иностранцы, в отношении которых введут новые режимы, не смогут менять место жительства в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, а также заключать брак.

Депутаты приняли законопроект единогласно. Изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Законопроект внесли в Госдуму 27 апреля. В пояснительной записке сообщалось, что нововведение должно сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранцев в суды. Депутаты ГД на заседании 18 июня приняли в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки.

Президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Как отмечал глава государства, для жизни и работы в страну должны приезжать только те, кто уважает традиции, историю и русский язык.