Киев, 23 июля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Киеве боятся, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре, почти весь 2025 год окажется очень сложным для Украины. Об этом 23 июля написал американский журнал Time со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Gage Skidmore

«Первые восемь или десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень сложными [для Украины]», — сказал он.

По словам чиновника, Трамп, вероятнее всего, сократит помощь Киеву и начнёт подталкивать главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией. Он уточнил, что республиканец также может стремиться к перезагрузке отношений с президентом России Владимиром Путиным в начале своего срока на посту главы государства.

Отмечается, что в Киеве тем временем хотят привлечь экс-главу Белого дома на свою сторону с помощью европейских союзников и представителей военно-промышленного комплекса США, которые получают значительную прибыль от поставок вооружений Украине.

«Они могут объяснить [Трампу], почему это идёт на пользу многим в Америке, особенно в республиканских штатах», — пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля журналист телеканала MSNBC Дэвид Андельман написал, что в случае победы на выборах президента США республиканцев Трампа и Джей Ди Вэнса Киев могут заставить признать утрату освобождённых Россией территорий. Он уточнил, что представители Республиканской партии выступают за быстрое мирное соглашение, в котором киевские власти при необходимости уступят России значительную территорию и согласятся на вечный нейтралитет.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько 22 июля заявил ИА Регнум, что в случае победы на выборах президента США Трампа Украина рискует оказаться на периферии американской внешней политики. Эксперт уточнил, что при таком варианте развития событий помощь Киеву будет оказываться по остаточному принципу, что может обернуться крахом фронта и государства.

Президент России назвал условия, при которых Москва готова к началу переговоры об окончании конфликта Украине. Российский лидер отметил, что для этого Киев должен отказаться от вступления в НАТО, полностью вывести ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных жителей Украины.