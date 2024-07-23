Москва, 23 июля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в окончательном чтении три законопроекта, которыми вводится запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков. Пленарное заседание состоялось 23 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Олег Елков/ТАСС

Поправками уточняется понятие пропаганды наркотиков. Под запретом окажется распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.

Теперь за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность — штраф до 1,5 млн рублей — и уголовная: до двух лет лишения свободы.

Законопроект вводит штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Исключения составят те произведения, в которых наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут попадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки определит правительство.

Пропаганда наркотических веществ повлечёт штраф для граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц ― от 800 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией.

За пропаганду наркотиков в интернете предусмотрен штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц ― от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить новые меры по совершенствованию законодательства в сфере противодействия обороту наркотиков. Такое поручение российский лидер дал Верховному суду РФ, Генпрокуратуре, МВД, Минюсту, ФСИН, СПЧ и Общественной палате.

2 апреля глава государства заявил, что в стране растёт употребление наиболее тяжёлых и опасных синтетических наркотиков, и правоохранителям необходимо активизировать борьбу по выявлению мест производства зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли.

В декабре 2023 года Путин не поддержал инициативу либерализации законодательства в области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По мнению главы государства, необходимо тщательно анализировать наказания, но нельзя бездумно сокращать сроки наказания за данные деяния.