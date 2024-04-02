Москва, 2 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране растёт употребление наиболее тяжёлых и опасных синтетических наркотиков, и правоохранителям необходимо активизировать борьбу. Об этом глава государства сказал 2 апреля на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Антон Вергун/РИА Новости

«Необходимо серьёзно активизировать работу по выявлению мест производства зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли. В целом одна из ключевых задач — укреплять тесную координацию всех правоохранительных и спецслужб», — подчеркнул российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин не поддержал инициативу либерализации законодательства в области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По мнению главы государства, необходимо тщательно анализировать наказания, но нельзя бездумно сокращать сроки наказания за данные деяния. Так называемое тюремное население в значительной степени формируется за счёт нарушающих закон в сфере незаконного оборота наркотических средств, уточнил президент.

Спустя месяц Путин поручил подготовить новые меры по совершенствованию законодательства в сфере противодействия обороту наркотиков.