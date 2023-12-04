Москва, 5 декабря, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Инициативу либерализации законодательства в области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что необходимо тщательно анализировать наказания, при этом нельзя бездумно сокращать сроки наказания за данные деяния.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Нужно внимательно смотреть на то, что в сфере преступления по незаконному обороту наркотиков происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведёт к снижению преступности, а где является запредельным и не выполняет свои функции. Надо проанализировать внимательно со специалистами», — сказал президент на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Так называемое тюремное население, по словам Путина, уже сейчас в значительной степени формируется за счёт тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. При этом российский лидер напомнил о родителях, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиков. Скорее всего, они не одобрили бы идеи снизить планку ответственности для тех, кого считают виноватыми в гибели своих детей, добавил он.

В сфере незаконного оборота наркотических средств, безусловно, нужно что-то совершенствовать, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля правительство РФ одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков. Отмечалось, что документ необходим, так как до этого был только запрет некоторых из её элементов. Это не позволяло вводить уголовную и административную ответственность за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.