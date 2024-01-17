Москва, 17 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин до 1 июля поручил подготовить новые меры для борьбы с наркотиками.

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Как передавало ИА Регнум, 5 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что наказания по наркопреступлениям нельзя либерализовать бездумно.

Так называемое тюремное население, по словам Путина, уже сейчас в значительной степени формируется за счёт тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. По словам российского лидера, нужно внимательно смотреть на то, что в сфере преступления по незаконному обороту наркотиков происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведёт к снижению преступности, а где является запредельным и не выполняет свои функции.

В сфере незаконного оборота наркотических средств, безусловно, нужно что-то совершенствовать, заключил Путин.

1 апреля правительство РФ одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков. Отмечалось, что документ необходим, так как до этого был только запрет некоторых из её элементов. Это не позволяло вводить уголовную и административную ответственность за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.

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