Москва, 23 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Московский городской суд отменил семилетний приговор бывшему технику московского управления МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России, сообщил 23 июля в Telegram-канале его адвокат Даниил Берман.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

«Суд вернул уголовное дело прокурору», — отметил юрист.

Он добавил, что при этом меру пресечения экс-полицейскому оставили прежней. Он пробудет под стражей до 23 сентября 2024.

В апреле 2023 года Перовский районный суд назначил Клокову семь лет лишения свободы по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России). Мужчину лишили звания капитана полиции и запретили четыре года работать на государственной службе и в правоохранительных органах. Причиной для возбуждения дела против экс-полицейского стали телефонные разговоры со знакомыми в марте 2022 года. В них мужчина критиковал действий российских военных.

В рамках дела защита настаивала, что частный разговор нельзя считать публичным распространением фейков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Мещанский районный суд заочно приговорил экс-муниципального депутата Красносельского района Елену Котёночкину к 7,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии. По данным следствия, 15 марта 2022 года в ходе заседания депутатов Алексей Горинов и Котёночкина огласили данные о действиях ВС России, которые впоследствии были признаны ложными.

5 июня суд приговорил московскую стримершу Анну Бажутову (известна как YokoBovich) к 5,5 года колонии за распространение фейков о ВС России. На одном из стримов на платформе Twitch она высказала своё мнение по поводу событий в Буче. Под видом достоверных убеждений блогер распространила ложные факты о действиях российских военных.