Москва, 15 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего московского муниципального депутата Красносельского района Елену Котёночкину к 7,5 года лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Соцсети Елена Котёночкина

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Котёночкина Елена Александровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — указано в публикации.

Уточняется, что срок отбывания наказания начнёт исчисляться после фактического задержания экс-депутата.

Ранее представитель прокуратуры потребовал назначить виновной 8,5 года лишения свободы.

15 марта 2022 года в ходе заседания депутатов столичного муниципального округа Красносельский депутаты Алексей Горинов и Котёночкина огласили данные о действиях российской армии, которые впоследствии были признаны ложными.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня суд приговорил московскую стримершу Анну Бажутову (известна как YokoBovich) к 5,5 года колонии за распространение фейков о ВС России.

Ранее суд признал виновной депутата Государственного собрания Республики Алтай Марию Дёмину, которая распространила обращение, направленное на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ на территории Украины.