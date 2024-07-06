Ереван, 6 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner пройдут в Армении с 15 по 24 июля 2024 года, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Iranian Army Office/Global Look Press

«В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооружённых сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, запланированные учения включают в себя операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Их цель — повысить уровень слаженности подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях, улучшить уровень боевой готовности подразделений Армении, а также обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, отмечается в пресс-службе.

В Минобороны Армении также добавили, что подразделения, которые готовятся к международным миротворческим миссиям, регулярно проходят военные учения совместно с бойцами стран-партнёров.

Как передавало ИА Регнум, Армения и Соединённые Штаты Америки намерены повысить уровень отношений до стратегического партнёрства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что такое решение будет способствовать построению мирного и процветающего будущего двух стран.

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с премьер-министром республики. В ходе диалога стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений США и Армении, а также армяно-азербайджанского урегулирования.