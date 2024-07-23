Вашингтон, 23 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден вернётся на свое рабочее место в Белом доме 23 июля. Это следует из расписания, опубликованного пресс-службой американского лидера.

Kevin Dietsch / Global Look Press

До этого лидер США находился на самоизоляции, проходя лечение от коронавирусной инфекции.

В Белом доме указали, что сегодня Байден покинет свой дом на курорте Рехобот-бич в штате Делавэр в 12:30 по местному времени (19:30 мск). В 13:25 (20:25 мск) запланирован вылет с аэродрома в городе Довер (штат Делавэр) на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Предполагаемое время перелёта составит 35 минут. В 14:30 (21:30 мск) американский президент должен прибыть в Белый дом, где в 15:00 (22:00 мск) планируется закрытый брифинг с участием Байдена.

Тем временем газета The New York Post отметила, что в понедельник, 22 июля, когда американский лидер позвонил в предвыборный штаб демократов, чтобы поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, его голос прозвучал хрипло и невнятно.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля лечащий врач президента США Кевин О’Коннор заявил, что симптомы коронавирусной инфекции у Байдена почти полностью перестали проявляться. Медик уточнил, что пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений у Байдена находятся в норме.

18 июля администрация США подтвердила данные о том, что у Байдена выявили коронавирусную инфекцию, после чего он ушёл на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. При этом глава Белого дома продолжил выполнять свои обязанности.

22 июля Харрис отметила, что американский лидер быстро восстанавливается на фоне коронавирусной инфекции. В свою очередь телеканал Fox News призвал предъявить доказательства того, что Байден не умер. Журналисты заметили, что глава государства объявил о решении прекратить участие в президентских выборах в письменной форме, а не по видеосвязи. Они отметили, что с тех пор президент ещё не появлялся на публике.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт поддержала требования журналистов. Она заявила, что Байден должен выйти к камерам и прокомментировать, знает ли он, что вышел из гонки за президентское кресло.