Вашингтон, 23 июля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала от американского президента Джо Байдена предоставить доказательства, что он жив. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По словам представителя законодательного органа, указанные свидетельства должны быть опубликованы 22 июля до 17:00 по восточному времени США (23 июля 00:30 мск). Такую информацию от Байдена Боберт запросила на фоне слухов о его смерти.

«Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из (президентской) гонки», — подчеркнула член палаты представителей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Белый дом проинформировал, что Байден заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию. Вместе с тем, по данным администрации, он продолжил выполнять свои обязанности.

21 июля американский лидер объявил о том, что отказывается от дальнейшего участия в выборах главы государства. На следующий день вице-президент США Камала Харрис проинформировала, что Байден быстро восстанавливается на фоне коронавирусной инфекции.

Телеканал Fox News призвал предъявить доказательства того, что глава государства жив. Представители этого СМИ указали на то, что Байден сделал заявление о выходе из президентской гонки письменно, не выступая на камеру. С тех пор его ещё не видели на публике.

После этого Белый дом проинформировал о том, что 22 июля Байден провёл встречи в онлайн-формате со своим помощником по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндал и советником администрации США по национальной безопасности Джейком Салливаном.