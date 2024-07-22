Вашингтон, 22 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден быстро восстанавливается после заражения коронавирусом, заявила 22 июля вице-президент Камала Харрис.

Carolyn Kaster/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня, он чувствует себя гораздо лучше, быстро восстанавливается», — сказала она, обращаясь к командам чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта в Белом доме.

Харрис отметила, что Байден ожидает возможности продолжить работу.

Это появление стало первым публичным выходом вице-президента после того, как Байден 21 июля озвучил решение об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля ведущие американского телеканале Fox News призвали предъявить доказательства, что Байден жив. Ведущие и гости одной из передач сочли странным, что президент США не заявил сам на камеру о выходе из президентской гонки, а сделал это в форме письма. Они подчеркнули, что с тех пор он ещё ни разу не появился на публике. Ведущая Дана Перино добавила, что с момента последней съёмки не было ни одного фото Байдена.

17 июля американский лидер должен был выступить с речью на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS в Лас-Вегасе. Мероприятие было посвящено сотрудничеству США с латиноамериканскими странами. Организаторы сообщили, что Байден не сможет принять в ней участие, поскольку результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.

В администрации президента США подтвердили информацию. В Белом доме отметили, что Байден находился на самоизоляции, продолжая выполнять свои обязанности.

18 июля лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор заявил, что болезнь у Байдена протекает в лёгкой форме, а показатели его жизнедеятельности не вызывают опасения у медиков.