Вашингтон, 23 июля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Симптомы коронавирусной инфекции у президента США Джо Байдена почти полностью перестали проявляться, сообщил 22 июля лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Такое заявление медик сделал на фоне слухов о том, что глава государства якобы скончался.

«Симптомы почти полностью прошли», — говорится в письме О’Коннора, которое опубликовал Белый дом на своём сайте.

Врач уточнил, что пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений у Байдена находятся в норме.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля администрация США подтвердила данные о том, что у Байдена выявили коронавирусную инфекцию, после чего он ушёл на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. При этом глава Белого дома продолжил выполнять свои обязанности.

22 июля вице-президент США Камала Харрис уточнила, что американский лидер быстро восстанавливается на фоне коронавирусной инфекции. В свою очередь телеканал Fox News призвал предъявить доказательства того, что Байден не умер. Журналисты пояснили, что глава Белого дома ранее объявил о решении прекратить участие в президентских выборах, но сделал это в письменной форме. Они отметили, что с тех пор президент ещё не появлялся на публике.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт также присоединилась к этим требованиям. По её словам, Байден должен выйти к камерам и прокомментировать, знает ли он, что вышел из гонки за президентское кресло.

После этого Белый дом распространил информацию о о том, что 22 июля президент США провёл встречи в онлайн-формате со своими советниками по безопасности Лиз Шервуд-Рэндал и Джейком Салливаном.