Донецк, 23 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Расчёты FPV-дронов российской армии подбили очередной американский танк Abrams. Об этом 23 июля сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Capt. Albert Jernegan

«Дроноводы подбили очередной Abrams. По технике отработали в районе населённого пункта Прогресс на Покровском направлении», — процитировала «Lenta.ru» Гагина.

По его словам, при атаке пострадал экипаж боевой машины. По данным объективного контроля, при попытке покинуть танк членов экипажа ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля российские военные уничтожили в зоне СВО очередной танк Аbrams американского производства, полученный ВСУ от НАТО. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, боевую машину украинская армия потеряла в боях группировкой российских войск «Центр». Удары по ВСУ российские силы нанесли в ДНР в районах посёлка Новгородское и сёл Новосёловка Первая и Розовка. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 385 бойцов.

Минобороны 3 июля сообщало об уничтожении группировкой российских войск «Центр» танка Abrams на авдеевском направлении. Бронетехнику подбили высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь». В середине июня бойцы «Центра» подбили Аbrams, используя FPV-дроны.

Минобороны 13 июня сообщило о том, что расчёты FPV-дронов спецназа группировки войск «Центр» Вооружённых сил России с начала специальной военной операции уничтожили на авдеевском направлении более 100 единиц техники ВСУ, в том числе западной. В их числе иностранные танки M1 Abrams и Leopard.