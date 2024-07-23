Белград, 23 июля, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Троих сотрудников оборонного завода «Крушик» задержали по подозрению в шпионаже в Сербии. Об этом 22 июля сообщило издание Novosti.

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Оборонное предприятие «Крушик», расположенное в Валево, производит боеприпасы, ракеты и иное вооружение, в том числе снаряды калибра 155 мм, и является одним из крупнейших в Сербии. Три инженера, задержанные сотрудниками Агентства военной безопасности Сербии (ВБА), Агентства безопасности и информации Сербии (БИА), МВД и прокуратуры подозреваются в передаче конфиденциальной информации в другую страну в течение длительного времени.

По месту жительства фигурантов были проведены обыски. По данным следствия, подозреваемые несколько лет подряд изымали и выносили «конфиденциальную бизнес-техническую документацию» и передавали её за вознаграждение иностранной организации.

Страна, получавшая секретные сведения от инженеров, не называется. Уточняется, что действия задержанных сотрудников завода нанесли «ущерб безопасности, обороне, военным и другим интересам, а также ослабляли мощь Республики Сербии».

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича признали виновным по делу о шпионаже. Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», выпускающего военную технику.

Президент США Джозеф Байден после вынесенного Гершковичу приговора заявил, что Вашингтон не собирается прекращать попытки добиться его освобождения и возвращения на родину.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 17 июля, что Россия имеет неопровержимые доказательства причастности Гершковича к шпионажу.