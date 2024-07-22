Вашингтон, 23 июля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис собирается провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Натаньяху, сообщила газета Politico со ссылкой на помощника вице-президента.

Gage Skidmore Камала Харрис

Их переговоры должны пройти в Белом доме во время поездки главы израильского правительства в Вашингтон. При этом Харрис не станет присутствовать на обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу США.

Ранее Белый дом объявлял, что с Нетаньяху готовился встретиться президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля стало известно, что президент США заразился коронавирусом. При этом, по утверждениям Белого дома, он продолжил исполнять свои обязанности. 21 июля Байден объявил о решении прекратить участвовать в борьбе за президентское кресло в рамках предстоящих выборов. Он также заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис для выдвижения на пост главы государства.

22 июля администрация США проинформировала, что Байден провёл онлайн-встречи с помощником по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндал и советником по нерациональной безопасности Джейком Салливаном. Также появилась информация о том, что Байден делегировал главам Минфина и Госдепартамента США Джанет Йеллен и Энтони Блинкену часть своих полномочий по закону о поддержке Украины. Причины этого решения не назывались.