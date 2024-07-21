Вашингтон, 21 июля, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 21 июля заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для выдвижения на пост главы государства.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис

Ранее Байден заявил о своём выходе из президентской гонки, сообщив, что доработает текущий срок до конца.

«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», — написал Байден на своей странице в X (Twitter).

Камала Харрис родилась в 1964 году в Окленде. Она занимала посты окружного прокурора Сан-Франциско, генпрокурора штата Калифорния, сенатора от этого же штата. В 2021 году она заняла должность вице-президента США.

Как передавало ИА Регнум, Байден в своём заявлении о выходе из президентской гонки отметил, что принял это решение, руководствуясь интересами партии и страны.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что Байден может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае, если кандидатом от Демократической партии станет действующий президент. Желание демократов отговорить Байдена от выдвижения усилилось после провальных для него дебатов с Трампом, а также новых оговорок и странных жестов действующего президента, отмечалось в публикациях.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Рейтинг одобрения Трампа после покушения на него достиг максимума за четыре года — 40%, сообщил 21 июля телеканал ABC со ссылкой на данные соцопроса. Рейтинг Байдена составляет 32%.