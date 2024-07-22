Байден делегировал главам двум ведомств США полномочия по закону об Украине
Байден делегировал полномочия по поддержке Украины главам Госдепа и минфина США
Вашингтон, 23 июля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден делегировал главам Минфина и Госдепартамента США Джанет Йеллен и Энтони Блинкенусвои полномочия по закону о поддержке Украины, 22 июля сообщил Белый дом.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
Соответствующий документ появился на сайте администрации США. Причины такого решения Байдена не уточняются.