Вашингтон, 23 июля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден делегировал главам Минфина и Госдепартамента США Джанет Йеллен и Энтони Блинкенусвои полномочия по закону о поддержке Украины, 22 июля сообщил Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Соответствующий документ появился на сайте администрации США. Причины такого решения Байдена не уточняются.