Лас-Вегас, США, 18 июля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не выступит на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS. Об этом 17 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Байден должен был выступить с речью на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. Мероприятие посвящено сотрудничеству США с латиноамериканскими странами.

«С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем», — объявили организаторы.

Отмечается, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию. Она уточнила, что у Байдена лёгкие симптомы заболевания, его неоднократно вакцинировали.

Как передавало ИА Регнум, ранее в беседе с телеканалом BET действующий американский лидер Джо Байден заявил о готовности выйти из президентской гонки при выявлении у него проблем со здоровьем. По его мнению, единственное, что приносит возраст, — мудрость. Байден добавил, что предстоит ещё много сделать и отказываться от этого он не хочет.

В сентябре 2023 года Байдену сделали прививку от COVID-19 обновлённой вакциной. За несколько недель до этого глава Белого дома прошёл вакцинацию от респираторно-синцитиального вируса.