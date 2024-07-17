В США заявили, что Байден сдал положительный тест на COVID-19
Байден заразился коронавирусом и не сможет выступить на конференции UnidosUS
Лас-Вегас, США, 18 июля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не выступит на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS. Об этом 17 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.
Байден должен был выступить с речью на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. Мероприятие посвящено сотрудничеству США с латиноамериканскими странами.
«С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем», — объявили организаторы.
Отмечается, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию. Она уточнила, что у Байдена лёгкие симптомы заболевания, его неоднократно вакцинировали.
Как передавало ИА Регнум, ранее в беседе с телеканалом BET действующий американский лидер Джо Байден заявил о готовности выйти из президентской гонки при выявлении у него проблем со здоровьем. По его мнению, единственное, что приносит возраст, — мудрость. Байден добавил, что предстоит ещё много сделать и отказываться от этого он не хочет.
В сентябре 2023 года Байдену сделали прививку от COVID-19 обновлённой вакциной. За несколько недель до этого глава Белого дома прошёл вакцинацию от респираторно-синцитиального вируса.