Вашингтон, 22 июля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл 22 июля несколько встреч с американскими чиновниками, которые отвечают за государственную безопасность. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Так администрация Соединённых Штатов отреагировала на слухи о якобы смерти главы государства. По данным Белого дома, Байден заслушал доклад своего помощника и советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндал.

Кроме того, перед ним выступил советник американской администрации Джейк Салливан. Обе встречи проводились в дистанционном формате.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Байден должен был выступить с речью на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS в Лас-Вегасе. Организаторы мероприятия проинформировали, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус и не сможет участвовать в собрании.

В Белом доме уточнили, что американский лидер ушёл на самоизоляцию, но продолжает выполнять свои обязанности. Его лечащий врач Кевин О’Коннор заявил, что инфекция протекает у президента в лёгкой форме. Он добавил, что у медиков не вызывают опасения показатели его жизнедеятельности.

21 июля Байден объявил о решении отказаться от дальнейшего участия в президентских выборах. 22 июля вице-президент США Камала Харрис отметила, что глава государства быстро восстанавливается после заражения коронавирусом.

В свою очередь ведущие американского телеканале Fox News призвали предъявить доказательства, что Байден жив. Журналисты указали на то, что глава Белого дома заявил, что выходит из президентской гонки в письменной форме, а не на камеру, и с тех пор он ещё не появлялся на публике.