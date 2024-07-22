Вашингтон, 22 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Глобальный сбой в работе устройств на базе операционной системы Windows произошёл из-за соглашения Microsoft и Европейской комиссии, согласно которому компания предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) полный доступ к своему продукту. Об этом 21 июля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Microsoft.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Уточняется, что открытая структура операционной системы позволяет разработчикам свободно разрабатывать мощное программное обеспечение, которое взаимодействует с Windows «на очень глубоком уровне». Однако при совершении ошибки результат такой политики может оказаться катастрофическим, что и произошло.

«Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией, заключенного после жалобы», — говорится в публикации.

Авторы материала напомнили, что в 2009 году Microsoft дала согласие на предоставление разработчикам защитного ПО такого же уровня доступа к Windows, как и у самой компании.

При этом в момент, когда в устройствах на базе операционной системы Windows во всём мире наблюдались сбои, компьютеры компании Apple продолжали работать, так как разработчики приложений не имеют такого глубокого доступа к структуре этой операционной системы, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира наблюдался сбой в работе устройств с системой Windows. При этом многие пользователи сообщали о появлении «синего экрана смерти» на таких устройствах. Как отмечал австралийский телеканал ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, создавшей вызвавшее сбой обновление.

Компания Microsoft 20 июля сообщила, что сбой затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows. При этом на работе компьютеров в России он никак не отразился.

Американский предприниматель Илон Маск 19 июля назвал глобальный сбой Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий. При этом ранее он указал на то, что соцсеть Х работает в штатном режиме, несмотря на сбои в работе операционных систем Microsoft.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сбои в Windows не затронули работу Кремля. А Минцифры РФ призвало к замещению иностранного ПО после неполадок в операционной системе Microsoft.