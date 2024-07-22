Microsoft: глобальный сбой Windows произошёл из-за соглашения с ЕК
В Microsoft заявили, что глобальный сбой Windows возник из-за соглашения с ЕК
Вашингтон, 22 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Глобальный сбой в работе устройств на базе операционной системы Windows произошёл из-за соглашения Microsoft и Европейской комиссии, согласно которому компания предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) полный доступ к своему продукту. Об этом 21 июля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Microsoft.
Уточняется, что открытая структура операционной системы позволяет разработчикам свободно разрабатывать мощное программное обеспечение, которое взаимодействует с Windows «на очень глубоком уровне». Однако при совершении ошибки результат такой политики может оказаться катастрофическим, что и произошло.
«Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией, заключенного после жалобы», — говорится в публикации.
Авторы материала напомнили, что в 2009 году Microsoft дала согласие на предоставление разработчикам защитного ПО такого же уровня доступа к Windows, как и у самой компании.
При этом в момент, когда в устройствах на базе операционной системы Windows во всём мире наблюдались сбои, компьютеры компании Apple продолжали работать, так как разработчики приложений не имеют такого глубокого доступа к структуре этой операционной системы, добавляется в статье.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира наблюдался сбой в работе устройств с системой Windows. При этом многие пользователи сообщали о появлении «синего экрана смерти» на таких устройствах. Как отмечал австралийский телеканал ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, создавшей вызвавшее сбой обновление.
Компания Microsoft 20 июля сообщила, что сбой затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows. При этом на работе компьютеров в России он никак не отразился.
Американский предприниматель Илон Маск 19 июля назвал глобальный сбой Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий. При этом ранее он указал на то, что соцсеть Х работает в штатном режиме, несмотря на сбои в работе операционных систем Microsoft.
Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сбои в Windows не затронули работу Кремля. А Минцифры РФ призвало к замещению иностранного ПО после неполадок в операционной системе Microsoft.