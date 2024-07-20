Москва, 20 июля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows, сообщила компания в блоге.

Windows 10

Отмечается, что 18 июля независимая компания по кибербезопасности CrowdStrike выпустила обновление, которое начало оказывать влияние на ИТ-системы по всему миру. Сбой привёл к проблемам в работе многих сфер. С проблемами столкнулись в авиакомпаниях, банках, больницах, СМИ во многих странах мира.

На работу компьютеров в России сбой не повлиял.

«Обновление антивирусной защиты CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows. Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», — пояснили в Microsoft.

Как сообщало ИА Регнум, во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows. Пользователи с утра начали жаловаться на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Восстановление полной работоспособности всех систем после глобального сбоя в работе техники на базе Windows может занять недели, предположила британская газета Guardian, ссылаясь на мнение экспертов в области цифровых технологий.

Эксперты полагают, что подобные сбои могут повториться, если в различных фирмах не озаботятся созданием должной защиты и резервных копий важной информации.

Массовый сбой в работе Windows показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения, отметила в своём комментарии пресс-служба Минцифры.