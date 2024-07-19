Вашингтон, 19 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный сбой в работе операционной системы Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий.

U. S. Air Force/Trevor Cokley

Во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний, правительственных и иных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

«Крупнейший провал в сфере IТ», — написал Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети X (Twitter).

Ранее, комментируя сбой в работе Microsoft, предприниматель также отметил, что Х работает штатно, и опубликовал смеющийся эмодзи в ответ на сообщение одного из пользователей о том, что у Microsoft «всё поломалось»

Как сообщало ИА Регнум, сбои в работе устройств с системой Windows затронули в том числе аэропорты в целом ряде стран мира. В частности, в американской компании Frontier Airlines отметили, что проблемы возникли с бронированием и регистрацией. Аэропортов РФ проблема не коснулась, сообщила Росавиация.

Эксперты установили, что сбой был вызван установленными системами защиты Crowdstrike. Разработчик подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor.

Позднее Microsoft заявила об устранении основной причины неполадок. Остаточное воздействие продолжает сказываться на некоторых приложениях и службах Microsoft 365, проводятся дополнительные мероприятия, отмечалось в сообщении компании.

Массовый сбой в работе Windows показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения, отметила в своём комментарии пресс-служба Минцифры.

Причиной глобального сбоя в работе устройств с системой Windows могли стать действия хакеров-инсайдеров, предположил в беседе с ИА Регнум заместитель директора по продуктовому развитию ГК «Солар» Артём Избаенков. В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что глобальный сбой в работе устройств с системой Windows рано или поздно должен был произойти, поскольку многие организации используют программные продукты, разработанные одной компанией.