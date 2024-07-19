Москва, 19 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 июля заявил, что сбои в операционной системе (ОС) Windows не затронули работу Кремля.

Антонова Дарья ИА REGNUM

«В Кремле всё работает без сбоев», — сказал он.

Во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

По данным СМИ, с проблемами в работе столкнулись банки и платёжные системы как минимум четырёх стран мира.

Эксперты установили, что сбой был вызван установленными системами защиты Crowdstrike. Там, в свою очередь, подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor. Специалисты добиваются «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.

Россию эта проблема не затронула. Так, по словам официального представителя «Росавиации» Артёма Кореняко, глобальный технический сбой Windows не повлиял на работу авиакомпаний и аэропортов, они работают в штатном режиме.

В Минцифры, в свою очередь, подчеркнули, что массовый сбой в работе Windows показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения.