Москва, 22 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила обстоятельства крушения самолёта SSJ-100 в Московской области, расследование для определения причин авиапроисшествия продолжится, сообщили 22 июля на сайте МАК.

Александр Рюмин/ТАСС

«Установлены обстоятельства авиационного происшествия», — сообщила комиссия.

Согласно данным МАК, автомат тяги включили перед взлётом. Автопилот включили после взлёта на высоте 550 футов. На пятой минуте полёта самолёт перешёл на снижение с углом тангажа до 4 градусов на пикирование. В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения.

В процессе снижения комиссия зарегистрировала отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешёл на ручное управление. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов. Полным отклонением экипажа боковой ручкой управления по тангажу на себя снижение остановить не удалось.

Регистрация параметров полёта прекратилась в 14:59:15. Силовые установки работали до окончания регистрации параметров.

Комиссия МАК подготовила и направила авиационным властям России донесение, в котором по выявленным факторам опасности дала рекомендации для проведения корректирующих мер, направленных на повышение безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт SSJ-100, совершавший тестовый полёт, разбился под Коломной, вблизи деревни Большое Карасёво. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Перед крушением лайнера лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек. Самолёт находился в эксплуатации с 2014 года.

Источник, близкий к ходу расследования ЧП, сообщил журналистам, что причиной крушения воздушного судна стала, вероятно, ошибка пилота или обслуживающего персонала. По его данным, картина авиапроисшествия больше указывает на человеческий фактор. Другие источники указывали в качестве возможной причины катастрофы одновременный отказ двух двигателей.

По факту крушения самолёта SSJ-100 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».