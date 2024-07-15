Москва, 15 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области произошло, вероятно, из-за ошибки пилота или обслуживающего персонала. Об этом сообщил 15 июля журналистам источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств катастрофы.

Александр Рюмин/ТАСС

Он отметил, что точные данные будут получены позже в процессе расследования, но картина ЧП с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор. Источник добавил, что SSJ является надёжным самолётом.

«Важно не только сделать хороший самолёт, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют», — приводят слова источника «Ведомости».

Он напомнил, что катастрофы с участием SSJ произошли в 2012 году в Индонезии и в 2019 году в московском аэропорту Шереметьево. В обоих случаях причиной был человеческий фактор.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт Superjet 100, совершавший тестовый полёт после планового ремонта, разбился под Коломной у деревни Большое Карасево. Он находился эксплуатации с 2014 года. При крушении погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet 100 передали в центральный аппарат СК. В качестве основной версии следователи рассматривают одновременный отказ двух двигателей.