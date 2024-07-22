Москва, 22 июля, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Создать демократическое государство на Украине не удалось, сейчас остатки украинской государственности переживают агонию. Об этом в статье «Украинский суверенитет и независимость канули в лету», опубликованной 22 июля «Известиями», заявил глава совета движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Виктор Медведчук

«Украина [лидера киевского режима Владимира] Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия», ― подчеркнул политик.

Он отметил, что так называемая украинская элита окончательно построила государство для себя против народа, но сейчас украинским государственным аппаратом некому управлять. Кроме того, по словам Медведчука, этот аппарат разрушен до основания, на смену ему пришёл «политический кровавый цирк».

«И тут не место злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые», ― подчеркнул политик.

Он назвал крушение украинского современного государства трагедией для миллионов людей. По его словам, в настоящее время необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и их будущем.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон считает, что Соединённые Штаты Америки предали Украину, и в результате она уже через 50 лет может полностью исчезнуть. Он отметил, что на Украине уже распродают земли иностранным инвесторам, страну заполнят мигрантами из третьего мира.

Отставной офицер армии США Дэниел Дэвис уверен, что ВСУ неизбежно понесут новые большие потери, если военный конфликт продолжится. Обращаясь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, он отметил, что Украина потеряет не только людей, но и территории.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что власти Украины в том виде, в котором они пребывают сегодня, прекратят своё существование по окончании российской спецоперации.

Зеленский 19 июля признал, что Украина не сможет отвоевать утраченные территории. По его словам, может помочь сила дипломатии.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал на то, что Зеленский довёл страну до критического состояния. Он добавил, что ситуация ухудшается на глазах — бюджет Украины опустошён, а девальвация уже не спасает страну. По его словам, всё идёт к полному развалу.