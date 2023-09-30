Вашингтон, 30 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Власти Украины в том виде, в котором они пребывают сегодня, прекратят своё существование по окончании российской спецоперации, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Украинское правительство в той форме, в которой оно существует сейчас, не должно выжить. В этом и заключается смысл денацификации», — сказал он в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

По его словам, власти Украины не намерены менять курс и будут дальше продолжать восхвалять и поощрять нацизм. Именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в чествовании ветерана СС в парламенте Канады, подчеркнул он.

«Нацисты вернулись. Нам нужно закончить это дело (истребление нацизма), начатое нашими дедами, говорят русские солдаты. Вот чем сейчас занимаются русские», — заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и Трюдо) представил нациста как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После разразившегося скандала Рота извинялся и решил уйти со своего поста.

В Кремле, комментируя этот скандал, заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.