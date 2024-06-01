Вашингтон, 1 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты предали Украину, и в результате она уже через 50 лет может полностью исчезнуть. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон 31 мая, беседуя с сыном экс-президента США Дональдом Трампом — младшим.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет», — отметил Карлсон.

Журналист добавил, что ни одна страна в мире так не предавала Украину, как это сделали США.

В свою очередь Трамп-младший признался, что не понимает, что именно действующая американская администрация подразумевает под «победой на Украине», и этого, по словам Трампа-младшего, не может объяснить никто.

«Что это значит? Идет ли речь о гибели украинцев и русских до тех пор, пока они все будут уничтожены?» — задал риторический вопрос сын Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил журналист Такер Карлсон, победа над Россией невозможна. Он также отметил, что за Украиной на самом деле стоит НАТО, а за альянсом — США.

29 мая журналист iDNES. cz Адам Гаек написал, что западные страны постепенно соглашаются на капитуляцию Киева и на мирные переговоры на условиях Москвы. По его словам, об этом свидетельствует то, что в «мирном» саммите по Украине в Швейцарии не будут участвовать главы ключевых держав — России, Китая и США.