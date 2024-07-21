Москва, 22 июля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания на новый срок прокомментировал 22 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Джо Байден. 9 марта 2011 года. Московская область, Горки

«Байден всё. Желаем ему здоровья», — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ добавил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил продолжить исполнять полномочия до окончания нынешнего срока в январе 2025 года.

Байден должен уйти в отставку после объявленного им выхода из гонки за кресло главы Белого дома, призвал спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия). По его мнению, на данный момент перспективы демократов «не лучше с вице-президентом Камалой Харрис». Она фактически является соучастницей политических провалов действующей администрации Байдена, добавил Джонсон.

Высокопоставленные члены избирательной кампании Джо Байдена и администрация Белого дома скрывали его решении выйти из президентской гонки незадолго до официального объявления, сообщили чиновники журналистам телекомпания CNN. По их данным, заявление президента США «хранилось в строжайшем секрете». Основная часть представителей предвыборного штаба главы Белого дома узнала об этом из публикаций в соцсетях.