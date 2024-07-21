Вашингтон, 21 июля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен уйти в отставку после объявленного им выхода из гонки за кресло главы Белого дома. Об этом 21 июля заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия).

axios.com Майк Джонсон

«Если Джо Байден не способен баллотироваться на пост президента, то он не достоин и исполнять обязанности главы государства. Он должен немедленно уйти в отставку», — призвал он в соцсети Х.

По мнению республиканца, на данный момент перспективы демократов «не лучше с вице-президентом Камалой Харрис». Она фактически является соучастницей политических провалов действующей администрации Байдена, добавил Джонсон.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил, что продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока. В специальном обращении президент США утверждал, что за три с половиной года его руководства страной американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию». Кроме того, Байден заявил о полной поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис для выдвижения на пост главы государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Байдена о выходе из предвыборной гонки. По словам представителя Кремля, для России в приоритете достижение целей в СВО, а не итоги выборов в США. До голосования остаётся ещё четыре месяца, за этот длинный срок может многое поменяться. Нужно следить за тем, что будет дальше, заключил Песков.