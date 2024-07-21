Вашингтон, 21 июля, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 21 июля заявил, что выходит из предвыборной гонки.

BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

В специальном сообщении в социальных сетях Байден подчеркнул, что доработает свой нынешний срок до конца.

Президент США заявил, что за три с половиной года, когда он возглавлял государство, американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию».

«Америка никогда не была в лучшем положении, чтобы играть ещё более ведущую роль, чем сегодня», — написал Байден.

Подробнее о причинах своего решения Байден пообещал рассказать позднее.

«Я считаю, что это будет в интересах моей партии и моей страны, если я подам в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что Байден может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае, если кандидатом от Демократической партии станет действующий президент. Желание демократов отговорить Байдена от выдвижения усилилось после провальных для него дебатов с Трампом, а также новых оговорок и странных жестов действующего президента, отмечалось в публикациях.

Портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Позднее Байден, однако, заявлял, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит кампанию.

Байден предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить демократов в своей возможности переизбраться, сообщало 21 июля агентство Bloomberg. По этим данным, президент США планировал встретиться со своими политическими помощниками, чтобы вновь «сплотить демократов» вокруг собственной кандидатуры.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Рейтинг одобрения Трампа после покушения на него достиг максимума за четыре года — 40%, сообщил 21 июля телеканал ABC со ссылкой на данные соцопроса. Рейтинг Байдена составляет 32%.

Сейчас всё складывается идеально для Трампа и республиканцев, и если в этом нет подвоха, можно лишь позавидовать политической удаче Трампа, который избежал смерти, победил демократов в судебных войнах и на всех парах мчится к возвращению в Белый дом, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.