Белый дом скрывал решение Байдена о выходе из гонки — СМИ
CNN: решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете
Вашингтон, 22 июля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Высокопоставленные члены избирательной кампании президента США Джо Байдена и администрация Белого дома скрывали его решении выйти из гонки незадолго до официального объявления. Об этом 21 июля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на чиновников.
Они рассказали журналистам о том, что в последние два дня Байден размышлял об этом, а его заявление о выходе из гонки «хранилось в строжайшем секрете». С решением Байдена были ознакомлены лишь высокопоставленные сотрудники.
Основная часть представителей предвыборного штаба главы Белого дома узнала об этом из публикаций в соцсетях.
Как передавало ИА Регнум, заявление президента США о снятии своей кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли Байден принимал решение. Весь мир работает с опубликованным от имени президента США документом. При этом само заявление не было устным, голосовым или сделанным в присутствии журналистов, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На протяжении трёх с половиной лет беспомощный Джо Байден непонятно каким образом подписывал решения, которые привели к мировому кризису из-за ситуации на Украине, добавила дипломат. По словам Захаровой, на серьёзность трагедии указывает «бесконтрольное расползание оружия по Европе» и за пределы континента, поскольку оно уже «всплывало на Ближнем Востоке», а также формирование на континенте террористических группировок в масштабах стран. Многие говорили о необходимости у власти в США именно такого человека, который не осознавал бы происходящее с ним и вокруг. Это и есть трагедия, добавила Захарова.
Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что американский президент Джо Байден пока не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о снятии из предвыборной гонки. Он намерен добиться новых достижений исторического масштаба для американцев, сказал пресс-секретарь.