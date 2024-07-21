Вашингтон, 22 июля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Высокопоставленные члены избирательной кампании президента США Джо Байдена и администрация Белого дома скрывали его решении выйти из гонки незадолго до официального объявления. Об этом 21 июля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на чиновников.

(сс) The White House Белый дом. США

Они рассказали журналистам о том, что в последние два дня Байден размышлял об этом, а его заявление о выходе из гонки «хранилось в строжайшем секрете». С решением Байдена были ознакомлены лишь высокопоставленные сотрудники.

Основная часть представителей предвыборного штаба главы Белого дома узнала об этом из публикаций в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, заявление президента США о снятии своей кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли Байден принимал решение. Весь мир работает с опубликованным от имени президента США документом. При этом само заявление не было устным, голосовым или сделанным в присутствии журналистов, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На протяжении трёх с половиной лет беспомощный Джо Байден непонятно каким образом подписывал решения, которые привели к мировому кризису из-за ситуации на Украине, добавила дипломат. По словам Захаровой, на серьёзность трагедии указывает «бесконтрольное расползание оружия по Европе» и за пределы континента, поскольку оно уже «всплывало на Ближнем Востоке», а также формирование на континенте террористических группировок в масштабах стран. Многие говорили о необходимости у власти в США именно такого человека, который не осознавал бы происходящее с ним и вокруг. Это и есть трагедия, добавила Захарова.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что американский президент Джо Байден пока не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о снятии из предвыборной гонки. Он намерен добиться новых достижений исторического масштаба для американцев, сказал пресс-секретарь.