Вашингтон, 22 июля, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден на данный момент не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о снятии из предвыборной гонки. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс в распространённом заявлении.

Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис

«Джозеф Байден планирует завершить свой срок на высшем государственном посту», — сказано в сообщении.

По словам Бейтса, президент намерен добиться новых достижений исторического масштаба для американцев. Также отмечается, что Байден обеспечил оздоровление американской экономики и снижение уровня преступности, а в НАТО при нём вступили новые страны.

Срок полномочий Джо Байдена истекает в январе 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, нынешний глава Белого дома и соперник кандидата на выборах президента Дональда Трампа Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки. О своём решении он сообщил в соцсетях.

Президент пояснил, что не стал бороться с Трампом за победу «в интересах партии и страны».

Джо Байден заверил, что подробности о своём решении не участвовать в выборах, он расскажет чуть позже в обращении к нации.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны».

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, поблагодарив Джо Байдена за поддержку.