Голая Пристань, Херсонская область, 21 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Женщина погибла, ещё двое жителей получили ранения в результате обстрела украинскими военными сёл в Херсонской области, заявил 21 июля губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, ещё два человека получили ранения», — написал он.

Так, нападению со стороны киевских боевиков подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алёшкинском округах. Сальдо уточнил, что в селе Черноморском ракета попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна получила ранения.

Кроме того, в Костогрызово по жилому дому ударил дрон ВСУ, ранение получила местная жительница, её доставили в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног.

Ранее Сальдо заявлял, что украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области. По словам губернатора, законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в состав Николаевской области.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские войска потеряли больше 5 тыс. человек в боях возле села Крынки Херсонской области. По его словам, российские военные «их лупили там как резиновых» и ВСУ бросали тела погибших в подвалы частных домов.

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ под Крынками. По его словам, особенности местности фактически делают оборону невозможной.

Пропавшими без вести в районе Крынок числятся 788 бойцов ВСУ. За период с октября 2023 года по конец июня 2024 года оттуда вывезли тела 262 украинских бойцов. По словам оставшихся в живых, задача по удержанию Крынок оказалась «сверхтяжёлой».