Киев, 18 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области, сообщил спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и продолжительного воздействия противника разрушены подчистую», — подтвердил Лиховой.

По его словам, особенности такого места, как Крынки, фактически делают оборону невозможной.

16 марта Лиховой сообщил, что покинул пост спикера «Таврии», но 17 июля заявил, что снова стал спикером группировки.

Как сообщало ИА Регнум, на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области идут поиски 788 бойцов ВСУ, которые числятся пропавшими без вести в районе села Крынки. За период с октября 2023 года по конец июня 2024 года оттуда вывезли тела 262 украинских бойцов. По словам оставшихся в живых, задача по удержанию Крынок оказалась «сверхтяжёлой».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 12 июля, что ВСУ оставили попытки переправиться крупными группами на левобережье Днепра после провала в Крынках. В июне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что после потери Крынок и Работино украинские войска стали выдыхаться и реже бросать бойцов на «мясные штурмы».