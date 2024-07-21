Николаев, Украина, 21 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли больше 5 тыс. человек в боях возле села Крынки Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российские военные «их лупили там как резиновых», и ВСУ бросали тела погибших в подвалы частных домов.

«Потом подвалов стало не хватать. Тут уже можно прикинуть, что там [потери составляют] больше 5 тысяч», — рассказал Лебедев в беседе с ТАСС.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на увеличение числа бойцов ВСУ, сдающихся в плен на херсонском направлении.

Как передавало ИА Регнум, спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ под Крынками. По его словам, особенности местности фактически делают оборону невозможной.

Пропавшими без вести в районе Крынок числятся 788 бойцов ВСУ. За период с октября 2023 года по конец июня 2024 года оттуда вывезли тела 262 украинских бойцов. По словам оставшихся в живых, задача по удержанию Крынок оказалась «сверхтяжёлой».

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу 20 февраля 2024 года доложил президенту Владимиру Путину, что Крынки освобождены, российские военные проводят в селе зачистку. Он сообщил, что с лета 2023 года ВСУ потеряли в этом районе 3,4 тыс. бойцов.