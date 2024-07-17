Тегеран, 17 июля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Несмотря на то, что власти Ирана намерены привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, отвергаются любые обвинения в участии Тегерана в покушении на экс-президента. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Исламская Республика Иран полна решимости привлечь Трампа к ответственности в связи с его прямой ролью в убийстве генерала Касема Сулеймани… однако решительно отвергает любое вмешательство в недавнее вооруженное покушение на Трампа и заявления о намерении Ирана совершить такой шаг и считает подобные заявления имеющими предвзятые политические цели и мотивы», — приводит слова Канаани официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб генерал Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.

3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала произошло два взрыва. Их осуществили дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек. Власти назвали случившееся терактом. Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал найти и наказать причастных к теракту в Кермане.

Американская разведка некоторое время назад получила данные, согласно которым Иран планировал покушение на Трампа. Было принято решение об усилении мер охраны Секретной службой. Новые подробности в деле покушения на бывшего главу Белого дома сообщил на основании своих источников телеканал CNN.

Также открылась информация, что второй целью Ирана в этом плане было устранение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.