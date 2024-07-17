Москва, 17 июля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В настоящее время США переживают серьёзный внутренний кризис, американским элитам выгодно отвлечь внимание общественности от внутренних противоречий, направив его на внешние проблемы. Такое мнение 17 июля корреспонденту ИА Регнум высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, комментируя обвинения в участии Тегерана в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа.

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Газета Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников, сообщила, что разведывательное сообщество США получает всё больше доказательств того, что якобы Иран «активно работает над заговорами с целью убийства Трампа, вероятно, в преддверии ноябрьских выборов».

Балмасов отметил, что для американской внутриполитической повестки характерно стрелять в своих президентов. В условиях внутреннего кризиса США стремятся отвлечь внимание общества от внутренних проблем и направить его на внешние вызовы.

«Трампу сложно использовать российскую карту, учитывая, что он сам выдвигает миротворческую повестку в отношении России. Поэтому в качестве внешнего врага был выбран Иран. Трамп всегда был крайне враждебно настроен к Ирану, поскольку он является произраильским политиком. США традиционно стремятся перевести внимание с внутренних проблем на внешнего врага. Кроме того, это можно рассматривать как своего рода реверанс в адрес президента США Джо Байдена. Трамп понимает, что к нему послали неопытного стрелка, и это является «последним китайским предупреждением». Если бы хотели, его бы убили. Поэтому он предлагает свой вариант решения проблемы — отыграть на «плохих иранских парнях», — пояснил аналитик.

По его словам, это не означает, что США могут нанести удар по Ирану, поскольку эта страна стала более мощной — это уже не Иран двадцатилетней давности, когда его вооружение вызывало у многих смех. Сейчас это высокоразвитая страна с собственным военно-промышленным комплексом, способная на ответные меры. Таким образом, это попытка Трампа решить внутриполитические проблемы, перенаправив внимание на внешнеполитические задачи. Просматривается явная тенденция к тому, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних противоречий и направить его на решение внешних проблем, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что несмотря на то, что власти Ирана намерены привлечь Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, отвергаются любые обвинения в участии Тегерана в покушении на экс-президента.

Бывший народный депутат Украины, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил письмо кандидату на пост президента США Дональду Трампу, в котором указал на возможный украинский след в покушении на его жизнь. Медведчук отметил, что в деле о покушении на Трампа может появиться украинский след. Он напомнил, что претендент на пост президента США не раз заявлял, что сможет разрешить кризис на Украине. Однако такое намерение поставило под угрозу его жизнь, так как после урегулирования конфликта глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда потеряют власть.

В начале выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания 14 июля раздались звуки стрельбы. В связи с этим лидер республиканцев прервал свою речь и покинул площадку. У него было окровавлено ухо.

В ходе пресс-конференции, которая прошла после нападения, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что во время стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что покушение на экс-президента является частью сложной многоходовой игры, в которую вовлечены многие страны мира. Он также не исключил повторного покушения на жизнь Трампа.