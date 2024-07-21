Москва, 21 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск сбили украинский вертолёт Ми-8, сообщил 21 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Помимо вертолёта воздушных сил Украины, добавил он, российские военные в течение суток сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Также официальный представитель российского военного ведомства информировал об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, склада, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ.

Кроме того, были поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля Конашенков уточнял, что за неделю российские военные сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ, восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и десять французских управляемых авиабомб Hammer.

По словам начальника расчёта ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России с позывным Паук, ВСУ практически отказались от использования самолётов и вертолётов на купянском участке фронта. Применение этого вида техники украинскими военными, уточнил он, было безуспешным, так как бойцы РФ их поражали.

Минобороны России 18 июля информировало о поражении инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.